Sanofi Aktie
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
|
25.11.2026 11:08:39
ANALYSE-FLASH: RBC hebt Sanofi auf 'Outperform' und Ziel auf 105 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Sanofi von 80 auf 105 Euro angehoben und die Aktien von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Die angekündigte Übernahme des US-Biotechunternehmens Insmed biete für die Zeit nach dem Dupixent-Patentablauf die Klarheit, auf die der Markt gewartet habe, schrieb Trung Huynh am Mittwoch. Denn mit Insmed dürften die Franzosen bis zum Ende des Jahrzehnts überdurchschnittliches Wachstum im Vergleich zur EU-Konkurrenz. verzeichnen. Doch trotz des Kursanstiegs von mehr als 10 Prozent am Vortag notiere die Sanofi-Aktie immer noch mit einem Abschlag von 22 Prozent zum EU-Pharmasektor./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 01:02 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 01:02 / EST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sanofi S.A.
|
25.11.26
|ANALYSE-FLASH: RBC hebt Sanofi auf 'Outperform' und Ziel auf 105 Euro (dpa-AFX)
|
24.11.26
|ROUNDUP: Sanofi will US-Pharmahersteller Insmed für 41 Milliarden Dollar kaufen (dpa-AFX)
|
24.11.26
|WDH: Sanofi will US-Pharmahersteller Insmed für 41 Milliarden Dollar kaufen (dpa-AFX)
|
24.11.26
|MÄRKTE EUROPA/Börsen kommen nach Huang-Rally etwas zurück - Sanofi sehr fest (Dow Jones)
|
24.11.26
|EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sanofi von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.11.26
|Sanofi strikes $41bn deal as patent cliff looms (Financial Times)
|
19.11.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Sanofi auf 'Buy' - Ziel 100 Euro (dpa-AFX)
|
19.11.26
|AKTIEN IM FOKUS: Insmed springen hoch - Kreise: Sanofi prüft Übernahme (dpa-AFX)
Analysen zu Sanofi S.A.
|25.11.26
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|25.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Sanofi Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.11.26
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|25.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Sanofi Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.11.26
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|25.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Sanofi Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|24.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|09.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|99,65
|0,86%