Santander Aktie
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
|
23.02.2026 10:46:38
ANALYSE-FLASH: RBC hebt Santander auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 12,25 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Santander von 8,50 auf 12,25 Euro angehoben und die Aktien von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Der Marktkonsens sei nach den jüngsten Resultaten und dem Kauf der US-Bank Webster etwas durcheinander geraten, schrieb Benjamin Toms am Sonntag in seiner Kaufempfehlung vor dem Investorentag Ende des Monats. Er berücksichtigt nun all dies auch in seinem Bewertungsmodell. Im europäischen Bankenvergleich seien die Spanier sehr attraktiv./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2026 / 17:39 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 00:45 / EST
Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|08:52
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|07:12
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|19.02.26
|Santander Buy
|UBS AG
|16.02.26
|Santander Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
