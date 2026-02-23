Santander Aktie

Santander für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37

23.02.2026 10:46:38

ANALYSE-FLASH: RBC hebt Santander auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 12,25 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Santander von 8,50 auf 12,25 Euro angehoben und die Aktien von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Der Marktkonsens sei nach den jüngsten Resultaten und dem Kauf der US-Bank Webster etwas durcheinander geraten, schrieb Benjamin Toms am Sonntag in seiner Kaufempfehlung vor dem Investorentag Ende des Monats. Er berücksichtigt nun all dies auch in seinem Bewertungsmodell. Im europäischen Bankenvergleich seien die Spanier sehr attraktiv./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2026 / 17:39 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 00:45 / EST

08:52 Santander Buy Deutsche Bank AG
07:12 Santander Outperform RBC Capital Markets
19.02.26 Santander Buy UBS AG
16.02.26 Santander Buy UBS AG
13.02.26 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel

Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 11,02 2,34%

Zoll-Chaos: ATX und DAX schwächer -- Hang Seng geht stark aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt gibt am Montag nach, während der deutsche Leitindex ebenfalls schwächer tendiert. Die Börse in Hongkong präsentierte sich am Montag sehr stark.
