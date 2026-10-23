Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
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23.10.2026 14:34:40
ANALYSE-FLASH: RBC hebt Sartorius auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 330 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Sartorius (Sartorius vz) von 220 auf 330 Euro angehoben und die Aktien von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Die Geschäftsentwicklung und der Ausblick sowohl des Labordienstleisters und Pharmazulieferers als auch der Tochter Sartorius Stedim Biotech hätten sich in den vergangenen Quartalen verbessert, schrieb Charles Weston in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung. Aus dem Gegenwind durch die Wechselkurse sei Rückenwind geworden, und das Wachstum sollte sich 2027 beschleunigen. Entsprechend räumt Weston den Aktien beider Unternehmen weiteren Spielraum nach oben ein. Stedim empfiehlt er weiterhin mit "Outperform" und einem ebenfalls angehobenen Kursziel./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 00:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 00:43 / EDT
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23.10.26
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23.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX am Freitagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
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23.10.26
|ANALYSE-FLASH: RBC hebt Sartorius auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 330 Euro (dpa-AFX)
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23.10.26
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23.10.26
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|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
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|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Sartorius vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|23.10.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG Vz.
|281,60
|3,49%
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