Sartorius vz. Aktie

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WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

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23.10.2026 14:34:40

ANALYSE-FLASH: RBC hebt Sartorius auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 330 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Sartorius (Sartorius vz) von 220 auf 330 Euro angehoben und die Aktien von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Die Geschäftsentwicklung und der Ausblick sowohl des Labordienstleisters und Pharmazulieferers als auch der Tochter Sartorius Stedim Biotech hätten sich in den vergangenen Quartalen verbessert, schrieb Charles Weston in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung. Aus dem Gegenwind durch die Wechselkurse sei Rückenwind geworden, und das Wachstum sollte sich 2027 beschleunigen. Entsprechend räumt Weston den Aktien beider Unternehmen weiteren Spielraum nach oben ein. Stedim empfiehlt er weiterhin mit "Outperform" und einem ebenfalls angehobenen Kursziel./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 00:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 00:43 / EDT

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23.10.26 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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Sartorius AG Vz. 281,60 3,49% Sartorius AG Vz.

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