Sartorius Stedim Biotech Aktie
WKN DE: A2AJKS / ISIN: FR0013154002
|
06.03.2026 09:19:38
ANALYSE-FLASH: RBC hebt Sartorius Stedim Biotech auf 'Outperform' - Kaufchance
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Sartorius Stedim (Sartorius Stedim Biotech) zwar von 240 auf 210 Euro gesenkt, die Aktien aber nach ihrer Underperformance wieder von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Seit der Abstufung zu Jahresbeginn von Sartorius und der Tochter Stedim sei die Bewertung inzwischen merklich gesunken, gerade bei letzterer, schrieb Charles Weston am Freitag. Die Bewertung sei enorm niedrig, sowohl historisch als auch im Konkurrenzvergleich mit Thermo Fisher Scientific und Danaher./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:10 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:45 / EST
Analysen zu Sartorius Stedim Biotech
|06.03.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
