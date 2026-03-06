Sartorius Stedim Biotech Aktie

Sartorius Stedim Biotech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AJKS / ISIN: FR0013154002

06.03.2026 09:19:38

ANALYSE-FLASH: RBC hebt Sartorius Stedim Biotech auf 'Outperform' - Kaufchance

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Sartorius Stedim (Sartorius Stedim Biotech) zwar von 240 auf 210 Euro gesenkt, die Aktien aber nach ihrer Underperformance wieder von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Seit der Abstufung zu Jahresbeginn von Sartorius und der Tochter Stedim sei die Bewertung inzwischen merklich gesunken, gerade bei letzterer, schrieb Charles Weston am Freitag. Die Bewertung sei enorm niedrig, sowohl historisch als auch im Konkurrenzvergleich mit Thermo Fisher Scientific und Danaher./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:10 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:45 / EST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech

Analysen zu Sartorius Stedim Biotech

06.03.26 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
13.01.26 Sartorius Stedim Biotech Outperform Bernstein Research
12.01.26 Sartorius Stedim Biotech Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.01.26 Sartorius Stedim Biotech Sector Perform RBC Capital Markets
07.01.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight Barclays Capital
