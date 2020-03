ANALYSE-FLASH: RBC hebt Siemens auf 'Outperform' - Ziel gesenkt auf 110 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat Siemens von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft, das Kursziel aber von 120 auf 110 Euro gesenkt. Analyst Mark Fielding kürzte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie seine diesjährigen Gewinnschätzungen für europäische Industriekonzerne um durchschnittlich 22 Prozent je Aktie und berücksichtigt damit eine drohende Rezession. Die Aktienkurse seien zuletzt aber schneller gesunken als in allen Abschwungphasen der vergangenen 30 Jahren. Es böten sich daher Gelegenheiten./ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2020 / 00:05 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2020 / 00:12 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------