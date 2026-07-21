ABB Aktie

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WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

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21.07.2026 11:32:38

ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für ABB auf 83 Franken - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ABB (ABB (Asea Brown Boveri)) nach Zahlen zum zweiten Quartal von 81 auf 83 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Industriegüterhersteller habe bei Umsatz und Profitabilität stark abgeschnitten, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hohe Kosten hätten jedoch enttäuscht und unter dem Strich zu verfehlten Erwartungen geführt./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 17:38 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:45 / EDT

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17.07.26 ABB Hold Deutsche Bank AG
16.07.26 ABB Kaufen DZ BANK
16.07.26 ABB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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