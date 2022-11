ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Delivery Hero auf 85 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Delivery Hero von 75 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Dank seiner führenden Stellung in der Branche betrachtet Analystin Sherri Malek den Essenslieferanten weiterhin als gut positioniert. Die Kapitalmarktstory dürfte für die Investoren im kommenden Jahr attraktiver werden, da Delivery Hero in Richtung Profitabilität und eines positiven Barmittelflusses laufe, schrieb sie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Analystin erhöhte ihre Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda)./ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2022 / 17:41 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2022 / 00:45 / EST