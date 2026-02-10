Ferrari Aktie
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
|
10.02.2026 22:04:39
ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Ferrari auf 430 Euro - 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ferrari von 415 auf 430 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach dem vierten Quartal des Sportwagenbauers ist Tom Narayan noch mehr davon überzeugt, dass die Italiener die Ziele für 2030 übertreffen können. Dies schrieb er am Dienstag nach dem Quartalsbericht aus Maranello./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 13:55 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 13:55 / EST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ferrari N.V.
|
10.02.26
|ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Ferrari auf 430 Euro - 'Outperform' (dpa-AFX)
|
10.02.26
|Ferrari-Aktie mit Kurssprung: Quartalsergebnis besser als erwartet (dpa-AFX)
|
10.02.26
|AKTIE IM FOKUS: Ferrari im EuroStoxx nach Zahlen in der Pole-Position (dpa-AFX)
|
10.02.26
|Ferrari reassures investors with better than expected forecasts (Financial Times)
|
10.02.26