GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
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10.08.2026 20:49:38
ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Gea auf 74 Euro - 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für GEA nach dem detaillierten Quartalsbericht von 73 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Sebastian Kuenne verwies in seiner am Montag vorliegenden Studie vor allem auf die "sehr positiv verlaufene Telefonkonferenz" des Anlagenbauers zum zweiten Quartal. Vor allem lobte er die starke Projektpipeline, die Margenentwicklung, den fehlenden Restrukturierungsbedarf sowie den starken freien Barmittelzufluss mit Zielrichtung 500 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2026./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 13:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 13:08 / EDT
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Nachrichten zu GEA
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10.08.26
|ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Gea auf 74 Euro - 'Outperform' (dpa-AFX)
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10.08.26
|EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
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10.08.26
|EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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10.08.26
|AKTIE IM FOKUS: Gea nach Zahlen gefragt - Kursgewinn aber etwas verringert (dpa-AFX)
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10.08.26
|Analyse: RBC Capital Markets bewertet GEA-Aktie mit Outperform in neuer Analyse (finanzen.at)
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10.08.26
|DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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10.08.26
|JP Morgan Chase & Co.: GEA-Aktie erhält Neutral (finanzen.at)
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10.08.26
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|10.08.26
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|RBC Capital Markets
|10.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.05.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|GEA Halten
|DZ BANK
|22.07.26
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|22.07.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|GEA
|64,00
|0,39%
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