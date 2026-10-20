Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
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20.10.2026 09:43:42
ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Hannover Rück auf 280 Euro - 'Sector Perform'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hannover Rück von 270 auf 280 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Starke Branchenerträge und steigende Anleiherenditen dürften bis ins Jahr 2027 hinein für anhaltenden Druck auf die Preisgestaltung in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung sorgen, könnten aber von höheren Anlageergebnissen ausgeglichen werden, schrieb Ben Cohen in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Ungeachtet solider Bilanzen und Kapitalrückflüsse dürften sich die Fundamentaldaten der Branche angesichts konjunktureller Unsicherheiten und Überkapazitäten weiter verschlechtern. Für Hannover Rück erhöhte der Experte jedoch seine Gewinnprognosen (EPS) der Jahre 2027 und 2028./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 19:57 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 00:45 / EDT
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