ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für LVMH auf 720 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) von 715 auf 720 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das starke Umsatzwachstum habe sich im dritten Quartal fortgesetzt, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2022 / 17:43 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2022 / 00:45 / EDT

