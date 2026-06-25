Micron Technology Aktie

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WKN: 869020 / ISIN: US5951121038

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25.06.2026 12:04:38

ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Micron auf 1500 Dollar - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Micron (Micron Technology) nach Zahlen des Halbleiterkonzerns von 1200 auf 1500 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Sowohl die Resultate für das vergangene als auch der Ausblick auf das laufende Quartal lägen deutlich über seinen jüngst schon angehobenen Schätzungen, schrieb Srini Pajjuri in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Noch wichtiger seien aber die langfristigen Verträge mit 16 Kunden, darunter zwei Hyperscalern, welche rund ein Viertel des Konzernumsatzes abdeckten. Die vereinbarten Mindestpreise sollten die Bruttomargen deutlich über die bisherigen Spitzenwerte von gut 61 Prozent steigen lassen. Der Analyst hob seine Schätzungen an./gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 23:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 23:27 / EDT

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