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07.05.2026 09:04:39

ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Rational auf 680 Euro - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für RATIONAL von 640 auf 680 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Großküchengeräte-Ausrüster sei im durchwachsenen ersten Quartal stark gewachsen und habe die Umsatzerwartungen knapp übertroffen, doch die Marge habe enttäuscht, schrieb Sebastian Kuenne in einem Rückblick vom Mittwochabend. Das Management sei zwar optimistisch, den Umsatz auch im weiteren Jahresverlauf zu steigern und damit die angestrebte operative Ergebnismarge (Ebit) zu erreichen. Doch die neuen US-Zölle dürften zunehmend für Gegenwind sorgen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 17:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 17:05 / EDT

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