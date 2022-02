ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Reckitt auf 6300 Pence - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Reckitt (Reckitt Benckiser) von 6200 auf 6300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Jahreszahlen und Ausblick im Rahmen der Erwartungen kämen mit Blick auf Preisschwankungen, Pandemie und hausgemachten Faktoren einem Triumph gleich, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu den Aktien des britischen Konsumgüterkonzerns./ag/la

