Rolls-Royce Aktie

WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

26.02.2026 21:19:39

ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Rolls-Royce auf 1600 Pence - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rolls-Royce nach Zahlen von 1450 auf 1600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Resultate des Triebwerkbauers seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Mark Fielding in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 nach oben./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 12:19 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 12:19 / EST

