RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|
21.01.2026 11:11:53
ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für RWE auf 58 Euro - 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für RWE von 44 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Zuschlag an RWE bei umfangreichen Auktionen von Windkraftprojekten in Großbritannien sei ein starker Jahresauftakt gewesen, schrieb Alexander Wheeler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sei zudem optimistisch hinsichtlich des Geschäfts mit Batteriespeichern und Gaskraftwerken./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 02:17 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 02:17 / EST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Analysen zu RWE AG St.
|21.01.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|52,02
|0,39%