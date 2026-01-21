RWE Aktie

21.01.2026 11:11:53

ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für RWE auf 58 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für RWE von 44 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Zuschlag an RWE bei umfangreichen Auktionen von Windkraftprojekten in Großbritannien sei ein starker Jahresauftakt gewesen, schrieb Alexander Wheeler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sei zudem optimistisch hinsichtlich des Geschäfts mit Batteriespeichern und Gaskraftwerken./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 02:17 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 02:17 / EST

Nachrichten zu RWE AG St.

Analysen zu RWE AG St.

21.01.26 RWE Outperform RBC Capital Markets
21.01.26 RWE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.01.26 RWE Buy Deutsche Bank AG
16.01.26 RWE Outperform Bernstein Research
15.01.26 RWE Overweight Barclays Capital
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
