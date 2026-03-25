ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für RWE auf 62,50 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für RWE von 58 auf 62,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Alexander Wheeler blieb am Dienstag optimistisch, was die Wachstumsmöglichkeiten des Energiekonzerns betrifft. Eine bedeutende Chance sieht der Experte zum Beispiel am Markt für Batteriespeicher, aber auch beim Ausbau der Gaskraftwerks-Kapazitäten und Erneuerbaren Energien./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 17:39 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 00:45 / EDT

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