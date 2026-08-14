RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|
14.08.2026 18:19:38
ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für RWE auf 66 Euro - 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für RWE von 65 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Alexander Wheeler hob am Freitag mit Blick auf die jüngsten Halbjahreszahlen und die Prognose des Energiekonzerns seine Schätzungen für 2026 und 2027 an. Er berücksichtigt außerdem die neuen Gas-Projekte in den USA./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 10:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 10:45 / EDT
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RWE AG St.
|
18:19
|ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für RWE auf 66 Euro - 'Outperform' (dpa-AFX)
|
14:58
|Overweight von Barclays Capital für RWE-Aktie (finanzen.at)
|
12:26
|Gewinne in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
13.08.26
|RWE-Aktie fester: Höhere Nettoinvestitionen prägen die Bilanz zum ersten Halbjahr (finanzen.at)
|
13.08.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
13.08.26
|Verluste in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
13.08.26
|Analyse: So bewertet DZ BANK die RWE-Aktie (finanzen.at)
Analysen zu RWE AG St.
|17:10
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|14:05
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:10
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|14:05
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:10
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|14:05
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|19.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|58,90
|-0,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street geht es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.