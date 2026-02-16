Siemens Energy Aktie

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

16.02.2026 09:34:38

ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Siemens Energy auf 185 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens Energy von 150 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Bei dem Energietechnik-Konzern bestehe erhöhte Zuversicht in den Free Cashflow und das Gasgeschäft, schrieb Colin Moody am Montag in seinem Kommentar. Ein zuletzt starkes Quartal des Unternehmens stärke den Investmentansatz./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 01:03 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 01:03 / EST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

10:25 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
07:20 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
13.02.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.02.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 Siemens Energy Buy UBS AG
