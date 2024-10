ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Tesla auf 249 Dollar - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Tesla nach Quartalszahlen von 236 auf 249 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Elektroautobauer habe trotz erheblicher Preissenkungen eine atemberaubende Marge erzielt, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Allerdings habe das Management gewarnt, dass das laufende Quartal weniger robust ausfallen dürfte./edh/bek

