ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Unilever auf 4200 Pence - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Unilever nach Quartalszahlen von 3800 auf 4200 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die zurückhaltende Anhebung der Jahresziele sei auf eine Kombination aus besonnenem Erwartungsmanagement, vorsichtigen Verbraucheraussichten und dem Wunsch nach verstärkten Umsatzinvestitionen zurückzuführen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu den Aktien des Konsumgüterkonzerns. Der Experte erhöhte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2023 bis 2025./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2023 / 06:21 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2023 / 06:21 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------