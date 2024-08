ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Walmart auf 80 Dollar - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Walmart von 74 auf 80 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Handelskonzern habe im zweiten Quartal ein beeindruckendes Umsatzwachstum verzeichnet, schrieb Analyst Steven Shemesh in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vor dem Hintergrund eines sich verschlechternden Konsumklimas sehe er Walmart als einzigartig defensive Investment-Chance mit erheblichem langfristigen Gewinnpotenzial./edh/ngu

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2024 / 17:25 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2024 / 17:25 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------