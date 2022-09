ANALYSE-FLASH/RBC: Rivian beschleunigt mit Mercedes-Kooperation Europa-Eintritt

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rivian (Rivian Automotive) angesichts einer beabsichtigten Kooperation mit Mercedes-Benz beim Bau von E-Transportern auf "Outperform" mit einem Kursziel von 75 US-Dollar belassen. Durch die Zusammenarbeit sinke der Kapitalbedarf von Rivian und außerdem beschleunige der US-Elektrofahrzeugbauer damit den Eintritt in den attraktiven europäischen Endmarkt, schrieb Analyst Joseph Spak in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Außerdem werde damit das Hochfahren der Produktion erleichtert./tih/la

