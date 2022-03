ANALYSE-FLASH: RBC senkt Antofagasta auf 'Underperform' - Ziel 1350 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Antofagasta von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 1450 auf 1350 Pence gesenkt. Die Minenbetreiber hätten zuletzt wegen der gestiegenen Rohstoffpreise eine Neubewertung erfahren, und da mache Antofagasta keine Ausnahme, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings dürften steigende Kosten die Profitabilität des Konzerns wieder auf das Niveau der Jahre 2017 bis 2019 zurückbringen. Der Aktienkurs spiegele mehr als das Zweifache der längerfristigen Schätzungen für den fairen Wert wider./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2022 / 19:12 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2022 / 00:45 / EST

