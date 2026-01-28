ANALYSE-FLASH: RBC senkt BBVA auf 'Sector Perform' - Hebt Ziel auf 19,75 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BBVA zwar von 19,25 auf 19,75 Euro angehoben, die Aktien aber aus Bewertungsgründen von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Die spanische Bank sei bei vielen Finanzkennziffern Klassenbeste, doch ein weiterer Kursanstieg der Aktie dürfte sich schwierig gestalten, begründete Benjamin Toms seinen Schritt am Dienstagabend. Es sei zwar schwierig, eine Bank negativ zu bewerten, die eine so attraktive Wertsteigerung erziele. Doch diese spiegele sich schon weitgehend im Konsens wider. Mit Blick auf 2026 bevorzugt Toms die heimische Konkurrentin Santander./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 17:33 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 00:45 / EST

