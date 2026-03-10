Beiersdorf Aktie

10.03.2026 07:19:38

ANALYSE-FLASH: RBC senkt Beiersdorf auf 'Underperform' - Ziel runter auf 70 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Beiersdorf von 100 auf 70 Euro gesenkt und die Aktien von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuft. Die wichtige Marke Nivea sei Herausforderungen durch eine komplizierte Preispositionierung und einen intensiven Wettbewerb sowie einem schwer vorhersagbaren Verbraucherverhalten ausgesetzt, schrieb Wassachon Udomsilpa in ihrer am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Der Erholungsweg sei ungewiss, und es gebe das Risiko eines weiteren Margenrückgangs. Der Kursrutsch zeuge eher von der schwächeren Wachstumsdynamik, als dass er eine attraktive Einstiegsgelegenheit biete./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 17:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 00:45 / EDT

