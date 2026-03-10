Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|
10.03.2026 07:19:38
ANALYSE-FLASH: RBC senkt Beiersdorf auf 'Underperform' - Ziel runter auf 70 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Beiersdorf von 100 auf 70 Euro gesenkt und die Aktien von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuft. Die wichtige Marke Nivea sei Herausforderungen durch eine komplizierte Preispositionierung und einen intensiven Wettbewerb sowie einem schwer vorhersagbaren Verbraucherverhalten ausgesetzt, schrieb Wassachon Udomsilpa in ihrer am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Der Erholungsweg sei ungewiss, und es gebe das Risiko eines weiteren Margenrückgangs. Der Kursrutsch zeuge eher von der schwächeren Wachstumsdynamik, als dass er eine attraktive Einstiegsgelegenheit biete./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 17:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 00:45 / EDT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
17:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17:58
|Handel in Frankfurt: DAX bewegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
15:59
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt nachmittags (finanzen.at)
|
15:59
|Freundlicher Handel: DAX am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX am Dienstagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: Zum Start Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
|
07:19
|ANALYSE-FLASH: RBC senkt Beiersdorf auf 'Underperform' - Ziel runter auf 70 Euro (dpa-AFX)