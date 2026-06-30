easyJet Aktie

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WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84

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30.06.2026 09:21:40

ANALYSE-FLASH: RBC senkt Easyjet auf 'Sector Perform' - Ziel hoch auf 600 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für easyJet von 405 auf 600 Pence angehoben, die Aktien aber aus Bewertungsgründen von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Seitdem das Interesse des US-Investors Castlelake bekannt geworden sei, hätten die Aktien der Billigfluggesellschaft um rund 44 Prozent zugelegt und die Konkurrenz damit klar abgehängt, schrieb Ruairi Cullinane am Montagabend. Bei einer Übernahme sieht er weiteres Kurspotenzial über die gebotenen 650 Pence je Aktie hinaus. Komme es nicht dazu, könnte die Aktie aber kurzfristig um mehr als 20 Prozent zurückfallen. Chancen und Risiken erschienen aktuell ausgewogen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 17:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 00:45 / EDT

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