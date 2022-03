ANALYSE-FLASH: RBC senkt Henkel auf 'Sector Perform' und Ziel auf 67 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Henkel (Henkel vz) von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 87 auf 67 Euro gesenkt. Mittlerweile sei er desillusioniert über die mangelnden Fortschritte und die Gewinnwarnungen des Konsumgüterkonzerns, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wegen des Ukraine-Krieges habe er nun auch das Russland-Geschäft aus seinen Prognosen entfernt, begründete der Experte sein neues Anlagevotum./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2022 / 17:38 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2022 / 00:45 / EST

