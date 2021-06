ANALYSE-FLASH: RBC senkt Iberdrola auf 'Underperform' - Ziel runter auf 10 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Iberdrola (Iberdrola SA) von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 11 auf 10 Euro gesenkt. Die unterdurchschnittliche Kursentwicklung von Versorgern mit einem starken Anteil Erneuerbarer Energien seit Jahresbeginn biete einige attraktive Einstiegsmöglichkeiten, schrieb Analyst John Musk in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Bei den spanischen Vertretern Iberdrola und Endesa mache ihm aber der starke Rückgang der langfristigen Energiepreise Sorgen./gl/ajx

