Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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10.06.2026 13:04:38
ANALYSE-FLASH: RBC senkt Nike auf 'Sector Perform' - Ziel runter auf 50 Dollar
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike von 70 auf 50 US-Dollar gesenkt und die Aktien von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Bei Nike bräuchten die Anleger Geduld, schrieb Piral Dadhania am Dienstagabend. Separat empfahl er derweil die Aktien von Adidas. Die Kehrtwende von Nike mache unter Elliott Hill zwar Fortschritte, aber Tempo und Ausmaß seien geringer als er gedacht habe, so Dadhania./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 17:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 00:45 / EDT
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