Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|
03.06.2026 09:49:38
ANALYSE-FLASH: RBC senkt Rio Tinto auf 'Underperform' - Hebt Ziel auf 6400 Pence
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Rio Tinto von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuf, aber das Kursziel von 6300 auf 6400 Pence erhöht. Ben Davis begründete den Schritt am Mittwoch mit der starken Kursentwicklung. Weiteres Aufwärtspotenzial für die Rohstoffpreise sei schwer zu erkennen angesichts von Warnsignalen aus der chinesischen Wirtschaft. Auch könnte Rio Tinto weitere teure Unternehmensmaßnahmen ergreifen, um den Kupferbereich zu stärken. Der Experte sieht bei Glencore mehr Wertpotenzial./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 02:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 02:05 / EDT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rio Tinto plc
|
09:49
|ANALYSE-FLASH: RBC senkt Rio Tinto auf 'Underperform' - Hebt Ziel auf 6400 Pence (dpa-AFX)
|
02.06.26
|Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
02.06.26
|Optimismus in Europa: Anleger lassen STOXX 50 am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
02.06.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Rio Tinto auf 7400 Pence - 'Hold' (dpa-AFX)
|
02.06.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 klettert am Mittag (finanzen.at)
|
02.06.26
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
01.06.26
|Verluste in Europa: So steht der STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
29.05.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Rio Tinto auf 'Kaufen' - Fairer Wert 9000 Pence (dpa-AFX)
Analysen zu Rio Tinto plc
|08:44
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|29.05.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|26.05.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Rio Tinto Equal Weight
|Barclays Capital
|08:44
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|29.05.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|26.05.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Rio Tinto Equal Weight
|Barclays Capital
|29.05.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|26.05.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Rio Tinto Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.04.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Rio Tinto plc
|94,19
|-1,79%