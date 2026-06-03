ANALYSE-FLASH: RBC senkt Rio Tinto auf 'Underperform' - Hebt Ziel auf 6400 Pence

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Rio Tinto von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuf, aber das Kursziel von 6300 auf 6400 Pence erhöht. Ben Davis begründete den Schritt am Mittwoch mit der starken Kursentwicklung. Weiteres Aufwärtspotenzial für die Rohstoffpreise sei schwer zu erkennen angesichts von Warnsignalen aus der chinesischen Wirtschaft. Auch könnte Rio Tinto weitere teure Unternehmensmaßnahmen ergreifen, um den Kupferbereich zu stärken. Der Experte sieht bei Glencore mehr Wertpotenzial./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 02:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 02:05 / EDT

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