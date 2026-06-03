Rio Tinto Aktie

Rio Tinto für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.06.2026 09:49:38

ANALYSE-FLASH: RBC senkt Rio Tinto auf 'Underperform' - Hebt Ziel auf 6400 Pence

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Rio Tinto von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuf, aber das Kursziel von 6300 auf 6400 Pence erhöht. Ben Davis begründete den Schritt am Mittwoch mit der starken Kursentwicklung. Weiteres Aufwärtspotenzial für die Rohstoffpreise sei schwer zu erkennen angesichts von Warnsignalen aus der chinesischen Wirtschaft. Auch könnte Rio Tinto weitere teure Unternehmensmaßnahmen ergreifen, um den Kupferbereich zu stärken. Der Experte sieht bei Glencore mehr Wertpotenzial./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 02:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 02:05 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Rio Tinto plc

mehr Nachrichten

Analysen zu Rio Tinto plc

mehr Analysen
08:44 Rio Tinto Underperform RBC Capital Markets
02.06.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
29.05.26 Rio Tinto Kaufen DZ BANK
26.05.26 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.05.26 Rio Tinto Equal Weight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Rio Tinto plc 94,19 -1,79% Rio Tinto plc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:09 Milliarden-Wetten der UBS: Diese US-Techriesen dominieren das Portfolio im 1. Quartal 2026
07:14 1. Quartal 2026: Das waren die Depot-Bewegungen bei Paul Singers Hedgefonds Elliott
02.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
01.06.26 Mai 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 22: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX im Minus -- Kräftige Kursgewinne in Tokio - Hongkong schwach
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch etwas schwächer. Der deutsche Leitindex verbucht Verluste. Die Börsen in Fernost präsentieren sich zur Wochenmitte uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen