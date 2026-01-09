Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|
09.01.2026 08:49:38
ANALYSE-FLASH: RBC senkt Sartorius auf 'Sector Perform' - Ziel 260 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Sartorius (Sartorius vz) von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel auf 260 Euro belassen. Da die Aktie des Pharma- und Laborausrüsters in den letzten fünf Monaten um rund 50 Prozent und in den letzten zwei Monaten um 20 Prozent gestiegen sei, halte er das Aufwärtspotenzial in naher Zukunft für begrenzt, schrieb Charles Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem rechnet er mit einem vorsichtigen Ausblick auf 2026. Er reduzierte seine Prognosen für 2026 und 2027./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:50 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:50 / EST
