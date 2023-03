ANALYSE-FLASH: RBC senkt UBS auf 'Sector Perform' - 'Short-term pain'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat UBS von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 24 auf 20 Franken gesenkt. "Short-term pain, longer-term gain" - titelte Analystin Anke Reingen über ihrer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Schnelles Tempo beim Vollzug der Übernahme der Credit Suisse mache Sinn, so die Expertin. Ab 2025 rechnet sie mit einem positiven Ergebnisbeitrag auf bereinigter Basis. Zunächst sinken aber die Gewinnerwartungen an beide Häuser im generell schwierigeren Umfeld./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2023 / 17:49 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2023 / 00:45 / EDT

