Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.10.2026 10:49:38

ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Airbus auf 240 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Airbus (Airbus SE) von 250 auf 240 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Airbus und Boeing dürften ihre Flugzeug-Auslieferungsziele für 2027 erreichen, schrieb Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Jüngste Produktionsprobleme und etwas geringere Auslieferungen seit Jahresbeginn hätten jedoch den Druck mit Blick auf die Zahlen für das vierte Quartal 2026 erhöht./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 01:36 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 01:36 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Airbus SE

mehr Nachrichten