Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|
15.10.2026 10:49:38
ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Airbus auf 240 Euro - 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Airbus (Airbus SE) von 250 auf 240 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Airbus und Boeing dürften ihre Flugzeug-Auslieferungsziele für 2027 erreichen, schrieb Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Jüngste Produktionsprobleme und etwas geringere Auslieferungen seit Jahresbeginn hätten jedoch den Druck mit Blick auf die Zahlen für das vierte Quartal 2026 erhöht./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 01:36 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 01:36 / EDT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Airbus SE
|
15.10.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach (finanzen.at)
|
15.10.26
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 zum Ende des Donnerstagshandels freundlich (finanzen.at)
|
15.10.26
|Handel in Paris: CAC 40 bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
15.10.26
|Freundlicher Handel: CAC 40 mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
15.10.26
|ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Airbus auf 240 Euro - 'Outperform' (dpa-AFX)
|
15.10.26
|Airbus SE-Aktie: Outperform-Bewertung durch RBC Capital Markets (finanzen.at)
|
15.10.26
|Handel in Paris: CAC 40 startet im Plus (finanzen.at)
|
14.10.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)