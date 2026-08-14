BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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14.08.2026 14:25:38
ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für BMW auf 60 Euro - 'Sector Perform'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BMW von 62 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Tom Narayan passte seine Bewertungsmodelle für die deutschen Autobauer an die jüngsten Quartalszahlen, seine Gespräche mit den Management-Teams sowie aktuelle Investoren-Rückmeldungen an. Generell bleibt er für die EU-Automobilhersteller vorsichtig, wie er am Donnerstag schrieb. Als Belastungsfaktoren nannte er den abgeschwächten chinesischen Absatzmarkt und den zunehmenden Wettbewerb in Europa./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:42 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:42 / EDT
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dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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Nachrichten zu BMW AG
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14.08.26
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|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|14.08.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|17.06.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|BMW Halten
|DZ BANK
|30.07.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|59,38
|0,54%
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