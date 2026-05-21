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21.05.2026 20:49:38

ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Easyjet auf 405 Pence - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für easyJet nach Zahlen für das erste Geschäftshalbjahr von 415 auf 405 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe unter anderem wegen der Kostenentwicklung abseits der Kerosinpreise seine Ergebnisschätzungen (Ebit) für 2025/26 und die Folgejahre um rund 4 Prozent gesenkt, schrieb Ruairi Cullinane am Donnerstag. Zum beibehaltenen Anlagevotum verwies er auf die günstige Bewertung./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 12:11 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 12:11 / EDT

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