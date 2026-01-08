EssilorLuxottica Aktie
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
|
08.01.2026 12:49:38
ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für EssilorLuxottica auf 320 Euro - 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 340 auf 320 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Um den Verwässerungseffekt des noch im Aufbau befindlichen Geschäfts mit smarten Brillen insbesondere auf die Bruttomargen besser widerzuspiegeln, habe er seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027 reduziert, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 17:50 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 00:45 / EST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!