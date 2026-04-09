Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
09.04.2026 09:01:39
ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Henkel auf 73 Euro - 'Sector Perform'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Henkel (Henkel vz) von 75 auf 73 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Wassachon Udomsilpa zufolge könnten die Zukäufe im Haarpflege-Bereich mittelfristig die Umsätze steigern, wie sie am Donnerstag schrieb. Die Risiken dürften beim derzeitigen Anstieg der Rohstoffkosten aber nicht übersehen werden. Udomsilpa bleibt daher an der Seitenlinie./rob/ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 17:52 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 00:45 / EDT
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
09:01
|ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Henkel auf 73 Euro - 'Sector Perform' (dpa-AFX)
02.04.26
|Neue Analyse: UBS AG bewertet Henkel vz-Aktie mit Neutral (finanzen.at)
02.04.26
|ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Henkel auf 70 Euro - 'Sell' (dpa-AFX)
02.04.26
|Analyse: Sell-Bewertung für Henkel vz-Aktie von Goldman Sachs Group Inc. (finanzen.at)
01.04.26
|DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henkel vz von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
27.03.26
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
27.03.26
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
27.03.26
|Henkel vz-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy (finanzen.at)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|07:14
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|02.04.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.04.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.03.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
