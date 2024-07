ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Hugo Boss auf 59 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für HUGO BOSS von 60 auf 59 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Für den Modekonzern gebe es das Risiko von niedrigeren Bewertungen von Lagerbeständen im dritten Quartal, schrieb Analystin Manjari Dhar in einer am Montag vorliegenden Studie. Er reduzierte daher die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie 2024 und 2025 leicht. Hugo Boss gewinne aber weiterhin Marktanteile und die aktuelle Bewertung erscheine ihm sehr anspruchslos./bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2024 / 17:42 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2024 / 00:45 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------