LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

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WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

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27.07.2026 23:49:38

ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für LVMH auf 575 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) nach Zahlen von 600 auf 575 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Piral Dadhania attestierte dem Luxusgüterkonzern in einer am Montag vorliegenden Studie einen ermutigenden Zwischenbericht mit einem Umsatzwachstum, das im zweiten Quartal die Erwartungen leicht übertroffen habe. Das operative Halbjahresergebnis (Ebit) und der Nettogewinn lägen auch über dem Konsens./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 16:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 16:05 / EDT

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18:38 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
24.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
22.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
14.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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