Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.05.2026 09:04:40

ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Munich Re auf 490 Euro - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) von 560 auf 490 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Nach dem schwachen ersten Quartal seien die Jahresziele schwerer erreichbar, schrieb Ben Cohen in seinem am Mittwoch vorliegenden Resümee zum Zwischenbericht des Rückversicherers. Wenn sich die Konjunktur weiter eintrübe, dürften aber Defensivqualitäten ihren Reiz entfachen./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 18:03 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 00:45 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

mehr Nachrichten