Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|
29.09.2026 11:24:38
ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Nike auf 40 Dollar - 'Sector Perform'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike von 45 auf 40 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das Enttäuschungsrisiko sei recht gering, schrieb Piral Dadhania am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht zum ersten Geschäftsquartal am 1. Oktober nach US-Handelsschluss. Die Signale für das zweite Geschäftsquartal dürften auf unveränderte Trends hindeuten. Sein Kursziel sinkt aufgrund kleiner Anpassungen im Discounted-Cashflow-Modell (DCF)./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 17:45 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 00:45 / EDT
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nike Inc.
|
11:24
|ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Nike auf 40 Dollar - 'Sector Perform' (dpa-AFX)
|
28.09.26
|Schwacher Handel: Dow Jones zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
28.09.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones am Montagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
28.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
28.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones fällt zum Start (finanzen.at)
|
25.09.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
25.09.26
|Optimismus in New York: So steht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
25.09.26
|Gewinne in New York: Dow Jones verbucht am Freitagmittag Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Nike Inc.
|11:20
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:20
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|01.07.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Nike Hold
|HSBC
|11:20
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|32,22
|0,48%