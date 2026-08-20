Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
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20.08.2026 13:19:38
ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Nordex auf 36 Euro - 'Underperform'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nordex von 38 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Mark Fielding zog am Donnerstag nach der Berichtssaison im Kapitalgütersektor das Fazit, dass das zweite Quartal das stärkste seit drei Jahren gewesen sei. Das Wachstum werde weiterhin vom Rechenzentren-Ausbau für KI und der Luft- und Raumfahrtindustrie angeführt, aber auch in der Breite habe sich die Branchendynamik verbessert. Reizvoll seien vor diesen Hintergründen die Aktien von Schneider Electric, Siemens Energy, Melrose, Metso und Weir. Als eher zyklisch attraktiv wertete er Daimler Truck und Vesuvius./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 01:58 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 01:58 / EDT
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|Nordex Buy
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|30.07.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|27.04.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.25
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|38,52
|-2,13%
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