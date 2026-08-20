Nordex Aktie

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WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

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20.08.2026 13:19:38

ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Nordex auf 36 Euro - 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nordex von 38 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Mark Fielding zog am Donnerstag nach der Berichtssaison im Kapitalgütersektor das Fazit, dass das zweite Quartal das stärkste seit drei Jahren gewesen sei. Das Wachstum werde weiterhin vom Rechenzentren-Ausbau für KI und der Luft- und Raumfahrtindustrie angeführt, aber auch in der Breite habe sich die Branchendynamik verbessert. Reizvoll seien vor diesen Hintergründen die Aktien von Schneider Electric, Siemens Energy, Melrose, Metso und Weir. Als eher zyklisch attraktiv wertete er Daimler Truck und Vesuvius./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 01:58 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 01:58 / EDT

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