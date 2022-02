ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Paypal auf 180 Dollar - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Paypal nach Quartalszahlen von 230 auf 180 US-Dollar gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Outperform" belassen. Die Vorgaben des Zahlungsabwicklers für das laufende Jahr enttäuschten, schrieb Analyst Daniel Perlin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er reduzierte die Schätzungen für den Umsatz und den Gewinn. Die Schwäche dürfte aber vorübergehender Natur sein, denn das Management habe die mittelfristigen Ziele bekräftigt./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2022 / 21:55 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2022 / 21:55 / ET