Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
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21.04.2026 16:34:38
ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Rio Tinto auf 6300 Pence - 'Sector Perform'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rio Tinto nach Zahlen zum ersten Quartal von 6400 auf 6300 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das Ergebnis des Minenkonzerns sei von den bereits angekündigten Störeinflüssen geprägt und habe so den Erwartungen entsprochen, schrieb Ben Davis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er kürzte etwas seine Schätzungen für 2026 und 2027 wegen höherer Betriebs- und Explorationskosten und niedrigerer Volumina./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 09:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 09:00 / EDT
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