Saint-Gobain Aktie
WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
|
27.02.2026 16:49:38
ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Saint-Gobain auf 93 Euro - 'Sector Perform'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Saint-Gobain von 96 auf 93 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Baustoffkonzern habe im ersten Quartal wetterbedingten Gegenwind verspürt, schrieb Oliver Dyson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte verwies auf die stärksten Regenfälle in Frankreich seit 50 Jahren und Stürme in den USA. Er ließ dies in seine Schätzungen einfließen, verwies aber auf eine potenzielle Verbesserung der Wetterbedingungen im zweiten Jahresviertel./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 09:28 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 09:28 / EST
Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|27.02.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|08.01.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|12.05.25
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|10.03.25
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|04.03.24
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.25
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|85,60
|0,68%
