Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|
17.07.2026 10:04:38
ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Siemens Healthineers auf 45 Euro - Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 55 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Medizintechnikkonzern sei gut positioniert, um ab dem Geschäftsjahr 2027 ein organisches Umsatzwachstum im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich sowie ein Gewinnwachstum im zweistelligen Bereich zu erzielen, schrieb Natalia Webster in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere die gesunkene Branchenbewertung sowie kurzfristige Herausforderungen für das Unternehmen./rob/edh/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 01:22 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 01:22 / EDT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
|
17.07.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
17.07.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
17.07.26
|ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Siemens Healthineers auf 45 Euro - Outperform (dpa-AFX)
|
16.07.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
16.07.26