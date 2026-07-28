Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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28.07.2026 11:19:38
ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Tesla auf 480 Dollar - 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Tesla von 500 auf 480 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Ein Zusammengehen von Tesla und SpaceX würde eine "ansprechende vertikale Integration vom Orbit bis zum Boden" bedeuten, schrieb Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein solches "Ökosystem" würde von Konnektivität über autonom fahrende Fahrzeuge bis hin zu humanoiden Robotern reichen. Das niedrigere Kursziel begründete der Experte derweil mit niedrigeren Schätzungen für das Robotaxi von Tesla./rob/bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 22:13 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 22:13 / EDT
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