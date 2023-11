ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Volkswagen-Vorzüge auf 140 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) von 160 auf 140 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Autobauer habe mit einem durchwachsenen Quartal und dem Ausblick die Kosensschätzungen einigermaßen getroffen, seine Prognosen aber verfehlt, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dazu seien die Ziele für 2024 enttäuschend, weshalb er seine operative Ergebnisschätzung (Ebit) für das kommende Jahr senke. Ermutigend seien hingegen die erheblichen Absatz-Fortschritte in China./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2023 / 18:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2023 / 18:31 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------