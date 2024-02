ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Zalando auf 37 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Zalando von 44 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Während sie die Kurserholung im Internetsektor eher skeptisch sehe, bleibe Zalando ihr Favorit, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Papier dürfte sich auch dank des breiten Angebots und der hohen Wettbewerbsvorteile im Servicegeschäft weiter überdurchschnittlich entwickeln. Und sobald die Verbrauchnachfrage wieder anziehe, dürfte auch Zalando wieder wachsen und seine Profitabilität steigern./tav/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2024 / 17:41 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2024 / 00:45 / EST

